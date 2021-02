Pep Guardiola admiratif de ses joueurs portugais

Ce mercredi, Pep Guardiola a fait l'éloge de João Cancelo et Bernardo Silva, après une nouvelle victoire convaincante des Citizens, une fois de plus avec la contribution directe des deux joueurs portugais. Après la rencontre face au Borussia Monchengladbach, l'entraîneur a parlé des deux lusitanien et a même révélé une caractéristique que peu de gens connaissaient probablement du milieu offensif, Bernardo.

"On peut faire mieux parfois et savoir mieux quand on ne doit pas prendre de risques. Mais c'est un joueur très intelligent et il nous donne quelque chose de spécial pour nous faire jouer. J'étais très content de ses deux passes décisives. Il est un joueur avec beaucoup de qualité, sa condition physique est impressionnante", a déclaré l'entraîneur catalan de Cancelo.

Concernant Bernardo Silva, Guardiola n'a pas caché sa joie de voir Bernardo marqué de la tête : "Il est très bon de la tête. Je vois ça à l'entraînement. Quand tu fais ce mouvement de tête, tu dois utiliser tout ton corps, pas seulement ta tête. Il utilise très bien son cou et aussi le reste de son corps. C'est une bonne tête, honnêtement. Le but était fantastique. La façon dont il a terminé et surtout étant un milieu offensif, quand il atteint la zone de cette façon Bernardo prouve ses qualité spéciales".