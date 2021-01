Pep Guardiola annonce la couleur pour le mercato

Le mercato des Citizens sera bien calme cette saison. Entre les contrats d'Aguero et Kevin De Bruyne, le possible transfert d'Eric Garcia, tout portait à croire qu'il y allait avoir de l'agitation à City, finalement non.

En conférence de presse, l'entraîneur Pep Guardiola s'est montré franc à ce sujet : "Nous ne signerons aucun joueur pendant le marché des transferts, cet hiver. Nous n'en avons pas discuté, mais nous allons terminer la saison avec les joueurs que nous avons maintenant ​".

Aucun transfert donc pour ce mercato hivernal. Certainement pour économiser le salaire qui attendrait Leo Messi ? Réponse dans les prochains mois.