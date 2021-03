Pep Guardiola est très heureux en Angleterre

Pep Guardiola, qui effectuait sa cinquième saison à Manchester City, était interviewé par Rio Ferdinand sur 'BT Sport'. L'entraîneur espagnol dit qu'il n'y a qu'un seul aspect qu'il aimerait pouvoir changer dans son expérience en Angleterre.

"Je déteste les mois de novembre, décembre et janvier en Angleterre, car j'aimerais qu'il y ait une meilleure météo", a plaisanté Guardiola en soulignant : "Je suis une personne privilégiée. Je ne veux pas dire que je n'allais pas bien quand j'étais à Barcelone ou au Bayern, mais je rêvais de venir en Angleterre, de travailler dans le pays de Shakespeare, les Beatles, Oasis, des théâtres et du cinéma ... Ce n'est pas seulement pour le football que ce pays est spécial."

"Je me sens bien ici, même quand nous n'avons pas gagné la saison dernière. J'ai des amis, je me sens protégé, les fans m'aiment, l'équipe va bien, j'adore travailler avec eux. Tout est facile ici", a poursuivi Guardiola.

"Dans d’autres pays, on ne juge que sur les résultats, mais ici ce n’est pas «vous avez gagné, vous êtes bon, vous avez perdu vous êtes mauvais». Ici, quand vous perdez, on vous dit qu'il faut tout faire pour s'améliorer. Et les joueurs le savent, tout comme les journalistes. Habituellement, l'entraîneur est le maillon le plus faible, mais ici je me sens soutenu dans mes décisions." a conclu le coach espagnol.