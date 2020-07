Pep Guardiola : "Ils voulaient nous battre, faire honneur Ã  leur titre"

Après avoir battu Liverpool, champion d'Angleterre 2019-20, sur le score de 4-0, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a fait une déclaration lors de la conférence de presse après le match, soulignant l'excellent travail accompli par ses joueurs.

"Je suis très heureux. Il faut encore féliciter cette équipe. Il fallait battre les champions, avec toute la qualité qu'ils ont, leur incroyable concentration. Je les ai vus lors de la haie d'honneur", a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : "Ils étaient concentrés, on les entendait crier, s'encourager, s'aider. Ils voulaient nous battre, faire honneur à leur titre. Et de les battre 4-0, avec autant d'occasions, en défendant aussi bien, c'est top. Mais ce sont surtout trois points de plus pour nous aider à finir deuxièmes et nous qualifier directement pour la Ligue des champions."

L'entraîneur de la City a également eu le temps de couvrir d'éloges Kevin de Bruyne : "Il est très bon. Il peut courir, il a une vision incroyable du jeu. En ce moment, il est le meilleur milieu de terrain et il peut être encore meilleur. Il sait comment faire."