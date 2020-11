Pep Guardiola prolonge avec Manchester City

Alors que la presse espagnole, tout comme Victor Font, voyaient un retour de Pep Guardiola sur le banc du FC Barcelone, l'entraîneur de Manchester City prolonge son contrat avec le club anglais.

L'ancien coach du Barça a prolongé jusqu'en 2023. Un bail de longue durée donc qui prouve la confiance des dirigeants : "Pep et moi avons une compréhension très claire de ce qui est bon pour le club et de ce qui ne l'est pas. Nous avons un alignement clair en termes de vision de l'avenir et de ce que nous voulons en termes de succès pour le club" a expliqué le patron de City, Khaldoon Al Mubarak.

Manchester City a annoncé ce jeudi, via les réseaux sociaux, la nouvelle : "Manchester City est heureux d’annoncer que Pep Guardiola a signé un nouveau contrat de deux ans avec le club"