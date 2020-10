Pep Guardiola recale le Barça

Grand favori pour succéder à Josep Bartomeu à la présidence du FC Barcelone, Victor Font avait expliqué son projet ambitieux avec le Barça, notamment sur le fait de faire revenir l'acutel entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola : "Nous avons l'intention de construire un projet très solide et compétitif et nous avons la chance, au Barca, d'avoir hérité un style de jeu que Johan Cruyff a inculqué à toute l’organisation. Et la plupart des meilleurs professionnels qui connaissent ce style sont aussi des fans et aiment le club comme Pep Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol. Ce sont tous des légendes qui aiment le Barcelone, mais qui ne travaillent pas pour le Barca aujourd’hui. Nous devons les faire revenir pour nous assurer que nous aurons un projet très compétitif"

Intérrogé en conférence de presse ce vendredi, le principal concerné s'est exprimé et en a profité pour souligner l'importance de Manchester City et recaler le Barça : "Je suis incroyablement content à Manchester City. J'espère qu'on pourra faire une bonne saison pour que je puisse rester plus de temps ici". Voilà ce qui est fait...