Pep Guardiola surpris par la déclaration de Jürgen Klopp

Pep Guardiola a déclaré mardi qu'il avait été surpris par les récentes déclarations de Jurgen Klopp, qui suggéraient que Manchester City avait eu un «repos» de deux semaines en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l'équipe à la fin de l'année 2020, le 28 décembre, ce qui a conduit à la fermeture du centre de formation pendant deux jours.

En réalité, il y a eu 8 jours sans matches en raison du report d'un match d'Everton. Les deux équipes se rencontreront dimanche et Klopp a évoqué la fatigue pour justifier les résultats irrégulièrs de son équipe : "Nous n'avons pas eu de repos. Je pense que City était à deux semaines d'intervalle à cause du Covid", a déclaré Klopp. "C'est difficile, c'est une période difficile. Je sais que pour certaines équipes c'est moins compliqué, mais pour nous, pour les raisons que vous connaissez [plusieurs blessures], c'est difficile", a-t-il ajouté. Guardiola a plaisanté en disant que la "pause" était un facteur clé dans une série de 13 matchs à gagner, qui a débuté le 19 décembre. "Il avait tort, c'était dans deux ou trois mois ... non, quatre mois plus tard. C'est pourquoi nous sommes maintenant au sommet de la forme. Klopp a besoin de mieux voir le calendrier. Nous avons eu plusieurs cas de Covid-19 et ensuite nous n'avions que 14 joueurs disponibles pour aller à Stamford Bridge", a déclaré Guardiola, avouant sa surprise: "Je suis surpris, je pensais que Jurgen n'était pas ce type d'entraîneur, comme d'autres qui disent ces choses. C'était peut-être un malentendu. S'il revoit le calendrier… il verra que ce n'était pas deux semaines…"