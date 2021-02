Pépé : "Nous avons des problèmes de concentration"

Arsenal va un peu mieux, mais Arsenal n'arrive pas pour autant à remonter dans la première partie du tableau et stagne à la 10e place du classement de Premier League.

Les Gunners n'ont pas réussi à se montrer dangereux contre Manchester City dimanche après-midi à l'Emirates Stadium et ont concédé une nouvelle défaite en championnat.

De quoi agacé Nicolas Pépé, titulaire contre les Citizens. L'international ivoirien s'est plaint du manque de concentration de son équipe au micro de 'RMC Sport' après la rencontre de championnat.

"Nous avons eu des occasions dans ce match aussi. Finalement, il y a eu ce but et puis plus rien. Nous avons des problèmes de concentration, nous devons les résoudre", a lâché l'attaquant ivoirien des Gunners.