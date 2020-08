Pepe Reina a passé sa visite médicale

Le portier espagnol Pepe Reina a passé ce mercredi dans la matinée sa visite médicale en vue d'un transfer à la Lazio, avec qui il signera un contrat de deux ans.

L'ex-joueur de Liverpool et de Naples qui est arrivé mardi soir dans la capitale italienne, entamera une nouvelle étape de sa carrière du côté de la Lazio, club qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine.

À 37 ans, Reina est notamment passé par Naples, le Milan AC et de nombreuses équipe en dehors de l'Italie. On peut citer le FC Barcelone, Villarreal, Liverpool, le Bayern Munich et Aston Villa où il a été prêté par le club milanais la saison dernière.

En ce qui concerne l'équipe nationale, Reina a été convoqué à 36 reprises en sélection espagnole et a été présent lors des Euro 2008 et 2012 mais également lors de la coupe du monde 2010.