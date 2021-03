"Perdre Flick ? Une folie !"

Ces derniers mois, Hans-Dieter Flick a été pointé du doigt par un possible départ du Bayern Munich pour remplacer Joachim Low - dont il était déjà adjoint - à la tête de l'équipe nationale allemande. Ce lundi, Karl-Heinz Rummenigge, directeur général des Bavarois, a fermé la porte à cette possibilité.

"Il semble exact que la fédération allemande ne devrait pas contacter un entraîneur qui a un contrat avec nous avant juin 2023. Si j'était fouje laisserai partir Flick mais il est lié à l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du Bayern et tous les contrats ont des droits mais aussi des obligations", a déclaré le directeur.

L'entraîneur de 56 ans a pris la tête du Bayern en novembre 2019 et a depuis remporté six titres: Bundesliga, Ligue des champions, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Europe et Coupe du monde des clubs.