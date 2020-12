PÃ©rez a-t-il dÃ©fendu la Superligue europÃ©enneÂ ?

Lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des membres du Real Madrid, Florentino Pérez, président du club, n'a pas hésité à évoquer la nécessité d'un nouveau modèle de football pour renouveler l'actuel.

Une défense claire d'une innovation dans le football que beaucoup ont directement liée à la création d'une Superligue européenne qui augmenterait les revenus des principaux clubs. "La réforme du football ne doit pas attendre, nous devons y faire face et le Real Madrid sera là", a déclaré le président merengue, qui a également souligné la bonne volonté de ses joueurs et entraîneurs à réduire volontairement leurs salaires de 10% pour atténuer les graves conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

"La pandémie doit nous rendre plus compétitifs. Nous devons innover, chercher des moyens de rendre le football attractif. Le Real Madrid a été à la base de la FIFA, à celle de la Coupe d'Europe... le modèle de maintenant a besoin d'un coup de pouce et l'impact de la COVID-19 l'a montré. Il a besoin d'un nouvel élan et le Real Madrid sera là", a poursuivi Florentino.

Il a ajouté : "Tout le monde demande une réforme du paysage concurrentiel mondial. Il y a une saturation et les fans, qui sont les plus importants, souffrent. Il y a aussi des conséquences pour les joueurs, sous forme de blessures. La réforme du football ne doit pas attendre. Nous devons changer. Les grands d'Europe ont des millions de fans et nous ne devons pas leur tourner le dos.

Pour le président du Real Madrid, la réforme est un "défi" auquel il faut se préparer et il a rappelé qu'après avoir vécu des moments très "difficiles", le Real Madrid est toujours allé de l'avant pour être "admiré".

De plus, le président du Real Madrid a souligné que, malgré la pandémie, le club a réussi à clôturer l'exercice 2019-20 avec un résultat économique positif de 313 000 euros.