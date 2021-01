Perrin : "Galtier appartient désormais aux entraîneurs de référence"

Longtemps en tête du championnat et désormais deuxième, ex-aequo avec le leader Lyon, avec Lille, Christophe Galtier réalise du très bon travail chez les Dogues. Meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2019, le Français est bien placé pour glaner de nouveau cette distinction personnelle qu'il avait également remporté en 2013 à l'ASSE. Si le palmarès de Christophe Galtier est vierge, sa réputation ne fait que croître depuis quelques années. À tel point que pour Alain Perrin, qui l'a longtemps eu comme adjoint, il est désormais devenu une référence.

"Il n'avait pas de velléité pour devenir numéro 1. Quand on met un terme à mon contrat, l'ASSE cherche un intérimaire. Il m'a demandé l'autorisation de prendre la suite. Je l'ai conforté dans ce sens. C'était le bon moment. S'il a accepté, c'est qu'il se sentait capable (...) Je trouve qu'il y a sa patte sur le plan affectif. Il est très fort dans le vivire ensemble. Et il est cohérent sur ses plans de jeu", a avoué l'ancien entraîneur de l'OL et de l'ASSE dans une interview accordée à L'Equipe.

"Quand un entraîneur a du succès, c'est grâce à ses joueurs. Mais son travail est reconnu et c'est amplement mérité. Il a fait du très bon boulot et appartient désormais aux entraîneurs de référence. C'est remarquable, d'autant qu'il a été confronté aux départs de ses adjoints à Tottenham. On voit son emprise sur le vestiaire. Le climat positif, le fait de faire accepter la concurrence. Sa réussite ne me surprend pas. Elle m'étonne par son ampleur", a ajouté l'ancien technicien de l'OM.

"Je le vois peut-être sélectionneur un jour"

Alain Perrin pense que son ancien adjoint est arrivé au sommet en Ligue 1 et pourrait désormais viser plus haut, comme le poste de sélectionneur des Bleus : "Personne d'autre n'incarne mieux que lui le LOSC, qui fonctionne dans la discrétion. Je pense que sa prochaine étape sera la dimension internationale. Il n'y a pas grand-chose de mieux que Lille en L1. Je le vois peut-être un jour sélectionneur. Ce serait l'homme du consensus".

Il est revenu sur les débuts de Christophe Galtier lorsqu'il a été lancé dans le grand bain à l'AS Saint-Etienne et avoue l'avoir conseillé pendant les premières saisons : "On est restés en contact, une fois par semaine. Il n'a pas demandé de conseils. Sa réflexion était aidée par nos échanges. Il recherchait beaucoup de choses au niveau du jeu, de la maîtrise du ballon. Il était pragmatique. Il s'est approprié le poste. Je trouve qu'il a beaucoup réussi à Saint-Etienne".

"Il a cherché à optimiser son effectif, à jouer en fonction des joueurs dont il disposait. Christophe met en musique son équipe au service de l'efficacité. J'ai trouvé déplacé le fait qu'on lui fasse un procès d'entraîneur défensif. Un entraîneur dépendant de la qualité de son groupe. Or, il n'a pas toujours eu un effectif de qualité. Mais il s'est adapté chaque année sans briser la continuité des résultats", a conclu Alain Perrin.