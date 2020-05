"Personne n'a fait attention à moi lors de mon premier jour à Chelsea"

L'été dernier, Christian Pulisic a rejoint Chelsea en provenance du Borussia Dortmund. À l'âge de 21 ans, l'international américain a eu du mal à s'adapter à sa nouvelle équipe.

Dans des déclarations pour '13&Me', le joueur a révélé le déroulement de son premier jour au sein du club : "Tout fut assez dingue. J'ai dû prendre l'avion juste après la Gold Cup. J'avais une semaine de libre et je n'ai pas vraiment eu d'été."

"L'équipe avait déjà commencé la présaison au Japon et je me suis rendu là-bas tout seul, et après j'ai fait connaissance avec l'équipe. J'ai dû me rendre à l'hôtel et aller à l'entraînement directement. J'étais fatigué, stressé et je ne savais pas quoi penser à part : 'je suis à Chelsea et c'est de la folie'", explique Pulisic.

"Je suis monté dans l'autobus et ils venaient d'arriver. Tout le monde était à moitié endormi. J'arrive, je m'asseois dans le bus et personne ne s'est rendu compte que j'étais là. Personne n'a rien dit. Quelques-uns m'ont dit 'bonjour, bonjour' et j'ai pensé : 'mais qu'est ce qu'il se passe ici'", raconte l'attaquant des Blues.

"Ces premiers jours d'entraînement, j'étais stressé. Vous savez ce que c'est d'arriver dans une nouvelle équipe. Ce sont de bons gars en dehors du terrain, mais pour gagner le respect il faut montrer ce que tu sais faire sur le terrain, c'est comme ça. J'ai dû attendre le troisième jour après un bon entraînement, marquer quelques buts, réaliser de bonnes actions et j'ai senti que certains commencer à venir me parler et j'ai obtenu leur respect", a-t-il conclu.