Le défenseur uruguayen de l'Atlético de Madrid, José Maria Giménez, affirme pour la chaîne officiel de l'Atlético, que l'équipe veut gagner la Ligue des champions cette saison.

"Ce qui se passe actuellement au niveau mondial, c'est dommage, une peine, le niveau a beaucoup changé dans le football. On sait que ça va être pareil en Ligue des champions mais qu'importe, nous voulons aller au bout et la gagner." a-t-il déclaré.

Le défenseur s'est remémoré la victoire contre Liverpool et se veut rassuré contre Leipzig en quart de finale : "En 8è, contre Liverpool, c'était difficile, personne ne croyait en nous mais on l'a fait. Le RB Leipzig est une équipe offensive aussi, avec du caractère mais avec nos qualités, notre dynamique et en restant concentré, on peut gagner"