"Je suis convaincu que le Real va perdre des points"

Le FC Barcelone doit se montrer plus en forme sur les terrains et devra prendre trois points contre le Celta Vigo ce samedi pour espérer reprendre de l'avance sur le Real Madrid pour la course au titre.

En conférence de presse, Quique Setién s'est confié sur la rencontre contre le Celta Vigo, mais a aussi répondu à de nombreuses questions sur un sujet en particulier : le possible départ d'Arthur.

"Arthur va faire le voyage à Vigo. Nous essayons de faire en sorte que tout ce bruit ne l'affecte pas, et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même s'il doit jouer", a commencé le milieu de terrain brésilien.

"Ce qui se passe avec Arthur n'est pas normal. Tous les joueurs qui sont dans cette situation doivent comprendre que la saison n'est pas encore terminée. Je suis certain qu'il veut terminer la saison, gagner un titre et laisse de bons souvenirs", ajoute Setién.

"Personne ne m'a dit qu'Arthur allait partir. La presse le considère comme fait mais le club ne m'a rien communiqué. Je vais lui dire de se concentrer sur le côté sportif jusqu'à ce moment, si ce moment arrive. Tu te dois de te donner au club qui te paie jusqu'au dernier jour. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'Arthur va respecter cela", explique l'entraîneur.

L'entraîneur blaugrana a aussi évoqué la forme de son adversaire de samedi : "Le Celta est sur une bonne série. Ils ont beaucoup de talents en attaque. Ils savent quoi faire avec le ballon, ils sont inspirés. Ce sera un match difficile, il y aura des difficultés."

Enfin, il est revenu sur la course au titre : "Je suis convaincu que le Real Madrid va perdre des points. Il reste encore sept matches à jouer et c'est difficile de tout gagner. Nous avons fait un match nul, et eux non, mais ce jeu peut vous surprendre. Il est vrai qu'ils sont dans une bonne forme, comme nous, mais tout peut arriver. Je pense qu'ils vont faire une erreur à un moment."