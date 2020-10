Arraché à Parme pour près de 35 millions d'euros, Kulusevski impressionne déjà sous ses nouvelles couleurs (2 matches en Serie A, 1 but).

Ce mercredi, le talentueux attaquant suédois va retrouver son coéquipier Cristiano Ronaldo dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des Nations entre le Portugal et la Suède.

Interrogé par 'Aftonbladet' au sujet du capitaine lusitanien, le jeune ailier de 20 ans a dit qu'il ne savait pas comment l'arrêter.

"Personne ne peut arrêter Cristiano Ronaldo. S'il est dans un bon jour, il décide de tout par lui-même. Comment faire pour l'arrêter ? Je ne sais pas. Il faut être agressif pour essayer de le frustrer. Je sais ce que c'est que de jouer contre des défenseurs agressifs et à la fin tu te sens frustré. Nous avons parlé du prochain match et il m'a dit que nous lui avions fait une très bonne impression lors de l'aller et que nous jouions très bien. (...) Ce sera amusant de l'affronter quand on apprendra à mieux se connaître", a-t-il déclaré.