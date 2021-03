Imanol : "Personne ne peut arrêter Messi"

L'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a assuré qu'à l'heure actuelle, Leo Messi est tout simplement inarrêtable.

Imanol a valorisé, en conférence de presse, l'excellente forme de Messi, qui a marqué 16 buts contre la Real Sociedad, et, bien qu'il ait prévenu que le FC Barcelone ne se résume pas qu'à l'Argentin, "parce qu'ils ont un effectif très complet dans toutes les positions", il a souligné qu'"il n'y a aucun entraîneur ou équipe qui peut arrêter Messi tant qu'il maintient cette force physique".

Lorsqu'on lui a demandé si ce serait un soulagement si La Pulga ne jouait pas en Liga la saison prochaine, il a catégoriquement nié, tout en insistant sur le fait qu'en tant qu'entraîneur, il veut toujours affronter les meilleurs, et qu'il espère donc que Messi restera de nombreuses années en Espagne.

L'entraîneur basque est convaincu qu'il pourra remporter ce match face au club catalan. "Barcelone est sur une belle série depuis janvier et pour nous, c'est un beau défi. Nous jouons à domicile, où l'année dernière nous avons réussi à faire un match nul et cette année, en Supercoupe, nous avons également réussi une belle prestation, donc nous devons voir si nous sommes capables, au moins, d'être compétitifs et de profiter des occasions que nous pouvons avoir", a déclaré Imanol.