"Personne ne pourra faire ce qu'à fait Ramos"

Pour 'AS', Raul Albiol a analysé le match à venir entre Villarreal et le Real Madrid, où il a passé quatre ans.

"Sergio Ramos est à un autre niveau. Je pense que personne ne pourra refaire ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. Il a battu tous les records possibles pour un défenseur"

Il est aussi revenu sur sa décision de partir à Villarreal: "C'est vrai qu'il a été difficile pour moi de quitter Naples, parce que j'y étais bien intégré, mais je voulais revenir en Espagne. Je suis très heureux à Villarreal maintenant, que ce soit sur le plan sportif ou personnel, donc c'était la bonne décision."

Et sur son passage à Madrid: "J'ai voulu partir pour jouer plus, et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup au passage: je partais d'un grand club où j'aurais pu gagner beaucoup de titres."

Enfin il est revenu sur la baisse de régime des "gros" en Liga: "Dire que Madrid est moins fort que d'habitude est une erreur, car le jour d'après ils se réveillent et ils prennent l'avantage. Ce sont de si bons joueurs qu'ils peuvent changer leur dynamique d'un jour à l'autre. On sait de quoi ils sont capables."