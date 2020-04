Pescara portera le maillot dessiné par un enfant

Pendant le confinement, qui dure notamment depuis plus d'un mois et demi en Italie, il faut occuper les enfants comme on peut alors que personne ne peut sortir face à la pandémie.

Et certains clubs ont trouvé des idées ingénieuses pour occuper leurs supporters les plus jeunes. Le club de Pescara a lancé un concours pour les plus jeunes afin de dessiner un nouveau maillot pour son équipe première.

Le club de Pescara est un club historique en Italie et a d'ailleurs formé plusieurs internationaux actuels comme Lorenzo Insigne et Marco Verratti.

Le maillot sera porté par l'équipe première du club lors de la pré-saison 2020-2021 et sera vendu aux supporters. C'est le jeune Luigi qui a remporté le concours, et dont le dessin sera imprimé sur les futurs maillots du club.