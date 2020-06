"Si j'Ã©tais Aubameyang, je partirais"

Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter l'équipe "moyenne" d'Arsenal cet été, estime Emmanuel Petit. Aubameyang est devenu la recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal lorsqu'il a été acheté 56 millions de livres sterling au Borussia Dortmund en janvier 2018. Le joueur de 31 ans a justifié ces frais de transfert en marquant 61 buts lors de ses 99 premières apparitions avec les Gunners, tout en gagnant le titre de meilleur buteur de la Premier League la saison dernière.

Un tel départ représenterait certainement un autre pas en arrière majeur pour Arsenal, mais Petit dit qu'il n'hésiterait pas à s'éloigner du club s'il était à la place de l'ex-star de Dortmund. La légende des Gunners a déclaré à 'Paddy Power' : "Si j'étais Pierre-Emerick Aubameyang, je quitterais Arsenal. Il y a une certaine qualité dans cette équipe mais quand vous arrivez au club de nos jours, vous voulez faire de grandes choses. Mais Arsenal n'est plus pareil."

"Cela devient un club moyen. Je suis vraiment désolé pour les fans et tous les gens qui aiment le club. Je suis désolé pour les anciens joueurs qui essaient de maintenir la réputation d'Arsenal. Mais je ne suis pas désolé pour les joueurs - je pense que 75% d'entre eux au club en ce moment ne méritent pas de porter ce maillot. Ils devraient se regarder dans le miroir et montrer une certaine fierté", ajoute Petit. Arsenal a glissé au dixième rang du classement de la Premier League après avoir perdu ses deux premiers matches à la suite de la pause de trois mois.

Mikel Arteta a vu son équipe vivre une défaite 3-0 à Manchester City avec une défaite choc 2-1 à Brighton samedi, et les frustrations ont éclaté après le coup de sifflet final. Emmanuel Petit a été gêné de voir Neal Maupay, auteur du but vainqueur du match, pris à partie par les joueurs d'Arsenal pour sa responsabilité dans la blessure de Bernd Leno, le gardien de but numéro un, et il ne sait pas comment Arteta va tirer le meilleur de l'effectif sans "désir" à l'avenir.

"Arsenal ressemble à une équipe moyenne sans esprit, sans colère ni fierté. Je les ai vus contre Brighton à la fin du match, essayant de se battre avec Neal Maupay, mais cela m'a fait rire. Avant la venue du Covid-19, je pensais que les choses étaient différentes, mais j'ai été surpris après que la Premier League ait recommencé à constater que nous étions de retour dans le passé. Rien n'a changé. Tout est une question de mentalité et de désir. Je n'ai rien vu de tel à Arsenal depuis le retour du football. Ils auraient pu jouer pendant un siècle contre Man City sans marquer. Je souhaite bonne chance à Mikel Arteta parce que je pense que c'est un manager de qualité mais tout comme Unai Emery et Wenger, qu'est-ce qu'il est censé faire avec ces joueurs ?", a conclu le champion du monde 1998.