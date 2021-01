Petit, Tuchel était supporter de Tottenham

Thomas Tuchel est chargé de relancer le projet de Chelsea depuis le banc de touche, mais il était fan de Tottenham quand il était jeune. Cela n'empiète pas sur son engagement en tant que Blue, bien qu'il ait eu sa place sous les feux de la rampe lors de la conférence de presse de sa présentation officielle.

"Oh, vous avez fait vos recherches, hein ? Non, je veux être très honnête parce que nous avons joué le match d'Europa League avec le Borussia Dortmund contre Tottenham et tout le monde était très gentil, je viens de l'expliquer. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de matchs tous les jours à la télévision, il n'y avait pas de match de Bundesliga (il est allemand) tous les jours", a-t-il déclaré après avoir été interrogé à ce sujet par un journaliste.

"Donc, ce que je pouvais voir, c'était une ou deux minutes toutes les quatre semaines et soudain, un club comme Tottenham passait sur notre chaîne sportive une fois toutes les quatre semaines. Alors tout d'un coup, j'ai entendu le nom de Tottenham, qui sonnait comme une grande aventure et qui me donnait un gros avantage en jouant avec mes amis parce qu'ils n'avaient aucune idée d'où venait ce club", a-t-il poursuivi.

En disant qu'il jouait avec ses amis, le manager voulait dire qu'il faisait des petits matches avec ses camarades et que chacun prétendait représenter une équipe. Comme tout le monde choisissait toujours une équipe de son pays d'origine, l'Allemagne, il a surpris tout le monde en se déclarant Spur. "Maintenant, je suis pleinement conscient que je travaille pour leur grand rival et vous pouvez être très, très sûr que nous ferons tout ce qu'il faut pour les battre la semaine prochaine", a-t-il conclu.