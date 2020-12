Petr Cech va rejouer avec la réserve de Chelsea

Cela fait maintenant un peu plus d'un an que le légendaire gardien avait annoncé qu'il raccrochait les crampons. Mais Petr Cech n'a pas abandonné le monde du ballon rond pour autant.

Le Tchèque est toujours très actif dans les bureaux de Chelsea, et est déjà qualifié en tant que cinquième gardien de Chelsea sur les listes de Premier League, afin d'aider en cas d'extrême urgence.

Et s'il ne jouera pas en Premier League, la presse anglaise assure qu'il jouera avec la réserve ce lundi. Petr Cech enfilera gants et crampons ce lundi avec les U23 des Blues.

Le gardien titulaire des U23, Lucas Bergstrom, a déjà joué ce week-end avec les U18, et Petr Cech prendra ainsi sa place dans les cages ce lundi contre Tottenham. Le club londonien a lui-même annoncé la grande nouvelle.

And set to start in goal for #CFCDev is... @PetrCech! https://t.co/iIQ9qI0O4o pic.twitter.com/F93MnzNMpl