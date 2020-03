Peur et incompréhension à Liverpool pour le coronavirus et les 3000 colchoneros attendus

L'Espagne, et plus particulièrement Madrid, sont touchés par le COVID-19 ces derniers jours. Le nombre de personnes infectées par le virus augmente et les mesures de précaution s'intensifient.

En terre britannique, un choc de Ligue des champions s'apprête à se jouer ce mercredi soir, entre Liverpool et l'Atlético de Madrid.

La revue 'Liverpool Echo' est l'une des plus consultées dans la ville anglaise. Ce mercredi, près de 3000 supporters espagnols sont attendus à Anfield pour soutenir leur équipe, l'Atlético de Madrid et le quotidien anglais a rapidement fait sonner les alarmes avant leur venue.

'Liverpool Echo' souligne les risques de ce déplacement. "Beaucoup de gens se demandent pourquoi mille supporters de l'Atlético de Madrid peuvent voyager jusqu'à Liverpool depuis la capitale espagnole, où le coronavirus a pris de l'ampleur".

"Parmi les 1646 cas confirmés en Espagne, 782 d'entre eux ont été proche de la région de Madrid, avec 35 décès déclarés", ajoute le quotidien britannique.

Cette peur s'est également fait ressentir sur la toile, à travers de nombreuses publications postées sur les réseaux sociaux, par des supporters, mais également des journalistes ou encore des sportifs, qui se disent préoccupés par la situation.

Dans tous les cas, la rencontre se disputera bel et bien avec du public et non à huis clos comme 90% des matches.