Pezzella se sent bien et n'a pas de symptômes

Le coronavirus touche plusieurs joueurs de football. En Italie, des footballeurs ont été positif, dont Pezzella.

L'actuel joueur de la Fiorentina et ancien de joueur de River Plate ou encore du Betis n'éprouve cependant pas de symptômes. Le capitaine de la Viola reste néanmoins en quarantaine dans sa maison à Florence tandis que sa famille est rentrée en Argentine.

Le défenseur âgé de 28 ans est l'un des trois joueurs de la Fiorentina qui ont été testé positif, avec Dusan Vlahovic et l'italien Patrick Cutrone.

La santé de Pezzella est sous contrôle chaque jour par les services médicaux de Florence et le joueur est sur la voie de la guérison, selon les informations du club italien.

Au total en Serie A, neuf nouveaux cas de joueurs positifs au Covid-19 ont été annoncé : cinq de la Sampdoria (Omar Colley, Albin Ekdal et les Italiens Antonino La Gumina et Manolo Gabbiadini et le Norvégien Morten Thorsby. Un de la Juventus, l'Italien Daniele Rugani et trois joueurs de la Fiorentina.

Le pays enregistre désormais plus de 2000 morts et 27 000 personnes contaminées. L'état d'urgence a été décrété en Italie, seuls les supermarchés et pharmacies sont ouverts afin d'éviter le risque de propagation.