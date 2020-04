Pezzella, Cutrone et Vlahovic, positifs au Covid-19, sont guéris

C'est la bonne nouvelle du jour qui vient directement de Serie A.

Touché par le coronavirus, Patrick Cutrone, German Pezzella et Dusan Vlahovic avaient tous les trois été contrôlés positifs au milieu du mois de mars.

Mais aujourd'hui, le club a annoncé qu'après un nouveau test, les trois pensionnaires du Stade Artemio Franchi étaient désormais négatifs.

"Nous remercions encore une fois les médecins, les infirmiers et les structures hospitalières qui continuent à assister ceux qui en ont besoin dans une période aussi critique et délicate pour le pays et le monde entier", a écrit la Viola.

Le club de Serie A indique qu’une récolte de fonds à laquelle il participe, aux côtés de deux associations, a déjà atteint 760.000 euros.

"L’argent a été utilisé pour acheter du matériel et des équipements essentiels à la lutte contre la pandémie."