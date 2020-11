Phillips, Williams... Klopp doit réinventer sa défense

Quelques semaines après avoir appris l'absence de Van Dijk pour toute la saison, les blessures continuent de s'accumuler pour Liverpool. Après Thiago, Fabinho, Trent Alexander-Arnold, c'est Joe Gomez qui s'ajoute à l'infirmerie, et pour une grosse partie de la saison.

Lors du rassemblement de la sélection anglaise, il s'est blessé à l'entrainement, et les "Three Lions" ont annoncé quelques jours plut tard qu'il allait devoir se faire opérer, et qu'il manquerait une grosse partie de la saison.

Avec l'enchainement des matchs et l'accumulation des blessures, choisir son 11 va vite devenir un casse-tête pour Klopp.

Il va devoir piocher dans ses jeunes pousses, et notamment Nathaniel Phillips, jeune central revenu de Stuttgart en prêt, et qui n'a joué qu'un match avec les Reds.

Cela pourrait aussi être une opportunité pour Rhys Williams, le jeune défenseur de 19 ans. 1m95, physique, rapide, il est souvent comparé à Van Dijk au club, et pourrait bien avoir la lourde tache de le remplacer les mois qui viennent. Il a pour le moment disputé cinq matchs avec Liverpool, mais aucun en Premier League.