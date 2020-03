Pia Sundhage, la "rÃ©volution" suÃ©doise Ã  la tÃªte de la SeleÃ§ao fÃ©minine

Eliminé par les Bleues en huitièmes de finale du Mondial 2019, le Brésil a bousculé ses habitudes dans la foulée en nommant l'ancienne sélectionneuse de la Suède (2012-2019) et des Etats-Unis (2008-2012), avec qui elle a gagné deux titres olympiques consécutifs.

"Pia va mener une révolution du football féminin au Brésil", a d'ailleurs lancé le président de la Confédération brésilienne (CBF), Rogerio Caboclo, au moment d'introniser la technicienne de 60 ans.

Et les résultats ne se sont pas fait attendre: avec un jeu plus rapide et offensif, mais aussi une nouvelle solidité défensive, la Seleçao a enchaîné 9 matches sans défaite (six victoires et trois nuls), avec 24 buts marqués et seulement deux encaissés.

Cette série vertueuse s'est accompagnée d'une victoire de prestige début octobre contre l'Angleterre (2-1), demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, et d'un nul flatteur (0-0) contre les Néerlandaises, vice-championnes du monde et championnes d'Europe en titre, mercredi en ouverture du Tournoi de France. De quoi réhausser l'optimisme à l'approche des JO de Tokyo, que le Brésil s'apprête à disputer.

"Je suis très fière de nos prestations lors de ces premiers matches. Nous avons évolué à un niveau élevé avec de nouvelles joueuses, ce qui est très satisfaisant", a déclaré Sundhage, ex-vedette de la sélection suédoise (71 buts en 146 sélections), citée par le site officiel de la CBF.

La Fédération brésilienne a joué la carte de l'expérience pour remplacer le controversé Vadao, auteur de commentaires machistes sur les joueuses qui, selon lui, "n'arrêtent pas de bavarder" dans le vestiaire et "sont plus difficiles à calmer que les hommes". Avant Sundhage, une seule femme avait entraîné l'équipe féminine du Brésil, Emily Lima (2016-2017).

Grand remaniement

Même si les premiers résultats sont encourageants, la Suédoise n'a pas encore trouvé la formule idéale. Ainsi, pas moins de 44 joueuses ont été appelées depuis son arrivée, dont cinq n'avaient aucune expérience en sélection.

Mercredi, Sundhage n'a pas hésité à aligner une nouvelle gardienne, Natascha Honegger, 22 ans, joueuse du Paris FC née en Suisse d'une mère brésilienne.

Ce bouleversement ne l'empêche pas de compter encore sur ses cadres historiques. Les stars Marta (34 ans) et Formiga (42 ans) sont de retour dans le groupe pour le Tournoi de France, après avoir manqué les deux derniers matches amicaux de 2019.

Les Brésiliennes n'ont pas réussi un tir cadré de toute la rencontre, mais ont eu le mérite de tenir en échec la redoutable attaque néerlandaise portée par Shanice van de Sanden, Lieke Martens et Vivianne Miedema.

Fait notable, dix des vingt-quatre joueuses appelées pour le Tournoi de France évoluent dans le championnat brésilien, dont le niveau n'a cessé d'augmenter ces dernières années.

"Le fait d'avoir un championnat national compétitif est excellent. J'espère d'ailleurs voir de grandes joueuses étrangères évoluer dans des clubs brésiliens", a expliqué Sundhage, satisfaite de constater que "de nombreuses joueuses brésiliennes qui étaient en Europe sont revenues au pays".

"Les matches sont retransmis à la télévision, ce qui est très important pour moi. Depuis mon arrivée, j'ai passé plus de temps à rendre visite à des clubs au Brésil qu'en Europe pour observer des joueuses", a-t-elle conclu.

Samedi, elle passera un gros test face à l'équipe de France de Corinne Diacre, une sélectionneuse qui a "beaucoup de respect" pour elle. "C'est quelqu'un qui a une énorme expérience et, j'en suis sûre, elle va apporter vraiment quelque chose à cette équipe du Brésil".