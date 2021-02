Pioli a encouragé Zlatan à prolonger au Milan AC

On ne parle pas d'âge à Zlatan. Et si on ose, c'est pour louer sa longévité au plus haut niveau. L'attaquant est dans une forme olympique et Milan espère qu'il va prolonger son contrat.

Pioli s'est exprimé sur 'Sky Sport' et a encouragé Ibra à continuer sa carrière de footballeur. "Je crois que ce serait une bonne chose qu'il continuer à jouer et qu'il reste avec nous", a-t-il déclaré.

Le coach du Milan AC le voit heureux et croit qu'il pourrait choisir de prolonger son contrat . "Zlatan est heureux avec nous. Pour nous, le plus important, c'est que les joueurs soient heureux. Il est dans un grand club et tout le monde veut bien jouer", a-t-il ajouté.

Pioli revient ensuite sur la longévité du joueur et explique que le joueur travaille beaucoup pour rester en forme : "C'est un sportif très motivé et scupuleux dans sa manière de prendre soin de son corps, il fait attention à son alimentation et à sa récupération".

Il est en contrat avec Milan jusqu'en juin 2021. À 39 ans, il ne pense pas encore à raccrocher les crampons. Dans le club 'rossonero', on espère pouvoir disposer du suédois, qui a dépassé les 500 buts dans sa carrière.