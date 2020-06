Pioli croit encore à l’Europe pour Milan

Auteur d’une nouvelle saison décevante en Serie A, l’AC Milan risque sérieusement de rater une qualification européenne. Une fois de plus. Seulement 8e au classement avant le redémarrage du championnat, les Rossonerri auraient besoin d’un miracle pour avoir accrocher une place en Europe. Et il n’est même pas question de la C1, qu’ils n’ont plus jouée depuis 2015/16, mais de la C3.

La tâche des Lombards est compliquée, mais Stefano Pioli, leur entraineur, veut y croire. Pour lui, rien n’est perdu et s’il y a une série de résultats positifs, tout reste jouable. "Aujourd'hui, nous ne sommes pas en Europe, mais même si nous l'étions, tout peut changer en 40 jours, a-t-il déclaré. Il serait dommage de terminer la saison dans cette position, nous devons rebondir rapidement. Nous n'avons pas un calendrier facile mais nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec ceux qui nous attendent."

Si Milan est autant à la traine, c’est notamment en raison de sa piètre productivité offensive. Pioli le reconnait, mais il ne s’en inquiète pas outre-mesure. "Nous ne sommes pas la quatrième pire attaque de la ligue parce que nous n'avons pas créé d'occasions, mais parce que nous avons l'un des taux de conversion les plus bas. Nous devons nous améliorer. Il y aura des chances de faire la différence, marquer un autre but sera encore plus important. Nous devons améliorer ces données", a-t-il déclaré.

Lundi, les Rossonerri se mesurent à Lecce. Le faux-pas est donc interdit face à ce mal classé. Lors de cette partie, ils ne pourront pas compter sur leur avant-centre suédois, Zlatan Ibrahimovic, pas encore totalement remis de sa blessure au mollet.

Si la mauvaise passe s’étire, Pioli a de fortes chances de céder sa place. Son sort serait même déjà scellé puisqu’on annonce Ralf Rangnick à son poste. L’intéressé essaye de ne pas se polluer l’esprit par des sujets sur lesquels il n’a aucun contrôle : "L'avenir de tous les entraîneurs se joue lors de ses 40 jours. Tout le monde peut être menacé. Nous vivons des résultats. Nous avons un grand objectif à poursuivre, notre position dans le tableau ne reflète pas nos qualités et nous avons la chance de le prouver."