Pioli : "On doit oublier cette semaine"

Après sa défaite contre la Spezia la semaine passée en championnat italien, le Milan n'a pas réussi à remonter la pente et a laissé son voisin prendre de l'avance en tête du classement.

En plus d'un match nul contre l'Étoile Rouge en Europa League, Milan est tombé à San Siro ce dimanche contre l'Inter Milan. Une très mauvaise semaine pour les joueurs de Stefano Pioli.

"On est déçu du résultat et de ne pas avoir été capable d'égaliser quand on en a eu l'occasion, alors qu'on le méritait. On doit oublier cette semaine et montrer qu'on peut mieux faire lors des prochains matches", a lâché l'entraîneur de l'AC Milan après la défaite.

"C'est sûr que c'est plus compliqué de débuter un match en encaissant un but au bout de cinq minutes. Tactiquement, le match est devenu compliqué parce qu'on a laissé leurs attaquants jouer dans les espaces, là où ils sont très dangereux. Cette semaine n'a pas été positive pour nous", a-t-il ajouté.