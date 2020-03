Pioli pourrait démissionner face à l'arrivée imminente de Rangnick

Le Milan AC peine à faire partie des meilleures équipes de Serie A cette saison, bien que les Lombards parviennent à se maintenir en haut du classement.

L'équipe montre une certaine irrégularité et Stefano Pioli, son entraîneur, pourrait quitter le club.

Selon 'TuttoSport', le technicien italien préfère partir avant d'être accompagné vers la sortie face à l'arrivée imminente de Rangnick, confirmée par 'La Gazzetta dello Sport'. Si son arrivée est officialisé, il signera pour trois ans plus une année en option.

Rangnick a de l'expérience aussi bien en tant que directeur sportif qu'entraîneur, et pourrait donc occuper l'un des deux postes au club, en fonction des départs ou non de Pioli et de Maldini.

La presse italienne affirme que Pioli pourrait présenter sa démission après le match de Coppa contre la Juventus mercredi.