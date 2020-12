Piqué espère être de retour en mars

La blessure de Gerard Piqué a causé beaucoup de dégâts à Barcelone. Les Blaugranas évoluent sans l'un de leurs piliers défensifs depuis plusiuers semaines et sortent petit à petit la tête de l'eau.

"Je me sens bien, mais maintenant nous devons attendre les prochains jours pour savoir si le genou est stable ou non. Pour l'instant, je me sens très bien, fort, et j'espère revenir bientôt", a-t-il expliqué au cours d'une sortie promotionnelle.

Ainsi, comme l'indique 'AS', il faudra au moins un mois pour savoir si la thérapie fonctionne et si la stabilité du genou est suffisante pour faire de la physiothérapie.

L'objectif de Piqué est de revenir pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le match aller aura lieu en février, il pourrait donc être prêt pour le retour en mars.