Piqué, récompensé par le prix du mérite sportif catalan

Le joueur du FC Barcelone Gerard Piqué a reçu le prix du mérite sportif catalan de la Generalitat ce samedi lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Musée national d'art de Catalogne.

Cette distinction récompense le travail des sportifs et des entités sportives qui, par leur travail ou grâce à leurs succès, contribuent à la promotion du sport en Catalogne.

Dans le cas présent, le prix remis par le secrétaire général des sports de la Generalitat, Gérard Figueras, a été attribué à Piqué, "pour son engagement en faveur du sport catalan et de sa projection internationale".

"On commence à apprécier les choses quand on les perd ou qu'on cesse de les avoir, et je me suis rendu compte que j'étais privilégié quand j'ai réalisé mon rêve de retourner au Barça après avoir dû partir pendant quatre ans. Valorisons ce que nous avons, parce que le fait d'être catalan nous rend privilégiés, parce qu'ici nous avons tout", a déclaré le joueur pendant son discours.

Avant de quitter la scène, Piqué a demandé "un dernier effort" pour ce Noël, "que tout le monde attend beaucoup", afin d'éviter que la pandémie de COVID-19 ne redevienne incontrôlable.

"Nous, les Catalans, sommes connus pour avoir du bon sens ; utilisons-le. Prenons soin les uns des autres et je suis sûr que 2021 nous apportera beaucoup de bonnes choses", a-t-il conclu.

L'événement, présidé par la conseillère de la Présidence de la Generalitat, Meritxell Budó, a également rendu hommage, à titre posthume, à Josep Lluís Vilaseca, vice-président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Barcelone 92 et premier secrétaire général des sports de la Generalitat.