Pirlo admiratif des performances de Ronaldo à 36 ans

Le 36e anniversaire de Cristiano Ronaldo a fait parler vendredi à la Juventus. Bien sûr, Andrea Pirlo n'a pas manqué de féliciter son joueur devant les médias. Il a complimenté le Portugais pour sa mentalité qui s'améliore chaque jour.

"Le voir s'entraîner tous les jours était une surprise car il a toujours beaucoup de passion, il s'amuse et c'est ce qui compte le plus quand on joue à 36 ans. T'as tout gagné, même balayé, t'as battu tous les records. Si t'es toujours comme ça, t'es un héros", a-t-il rappelé.

Comme Cristiano, Pirlo a d'autres joueurs dans cette situation difficile mais ils la surmontent tous, comme Buffon, Chiellini ou Bonucci : "Ils ont cette passion et c'est ce qui les conduit à remporter à nouveau des trophées".

En ce qui concerne l'ensemble de l'équipe, l'entraîneur s'attend à ce que la Vieille Dame continue à acquérir des concepts : "Nous sommes à 80-90 %. Nous nous sommes beaucoup améliorés mentalement".