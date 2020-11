Pirlo défend le comportement de Dybala

Andrea Pirlo a soutenu Paulo Dybala, défendant l'attitude du meneur de jeu après que la Juventus ait été tenue en échec par la Lazio. Dybala est sorti du banc alors que la Juventus a vu la Lazio recollé au score en fin de rencontre provoquant un match nul 1-1 de Serie A au Stadio Olimpico dimanche. Cristiano Ronaldo avait mis les hommes de Pirlo en tête, mais Felipe Caicedo a marqué un but égalisateur à la 95e minute après une formidable course de Joaquin Correa.

Andrea Pirlo a déclaré qu'il ne se plaignait pas de l'attitude de Dybala, l'attaquant récemment retiré de la liste des prochains matches éliminatoires de la Coupe du monde avec l'Argentine. "Je pense que son attitude n'est pas mauvaise. Il était prêt à bien faire et voulait aider l'équipe", a déclaré l'entraîneur de la Juve lors d'une conférence de presse. "Parfois, il n'est pas dans la meilleure condition physique qu'il est actuellement. Il a besoin de travailler et de jouer, nous avons juste besoin de gérer ces situations dans les derniers instants des matches si nous voulons décrocher la victoire".

La Juve occupe la cinquième place du classement de Serie A, à quatre points du leader de l'AC Milan, qui a arraché un match nul 2-2 face à l'Hellas Verona dimanche. L'équipe de Pirlo était sur la bonne voie pour la victoire avant le but de Caicedo, et depuis la saison dernière, l'Équatorien a marqué cinq buts à partir de la 90e minute en Serie A - le meilleur de tous les joueurs. "Lorsque vous concédez un but, ce n'est pas à cause de l'individu mais de toute l'équipe. Nous gagnons et perdons en équipe", a déclaré Pirlo.

"Nous devons mieux gérer ces situations, avoir faim pour atteindre le résultat jusqu'à la toute dernière seconde", a expliqué l'Italien. La Juve fera son retour à la compétition à domicile à Cagliari le 21 novembre avant d'accueillir Ferencvaros en Ligue des champions quelques jours plus tard. Pirlo espère pouvoir faire appel à Cristiano Ronaldo lors de leur retour à la compétition, l'entraîneur italien confirmant que sa star portugaise s'est blessée à la cheville contre la Lazio.

"Cristiano Ronaldo est un joueur clé non seulement pour nous mais pour toutes les équipes pour lesquelles il a joué. Malheureusement, il a eu un problème de cheville et a été contraint de quitter le terrain", a déclaré Andrea Pirlo à DAZN. "Aujourd'hui Federico Chiesa n'a pas pu jouer, Giorgio Chiellini est blessé et Alex Sandro et Matthijs de Ligt sont absents, mais nous ne pouvons pas utiliser ces excuses", a conclu le technicien de la Juventus.