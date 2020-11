Pirlo : "Dybala va de mieux en mieux"

Samedi soir, à l’occasion du succès contre Cagliari en Serie A, Paulo Dybala a encore démarré un match de la Juventus sur le banc. Blessé juste avant la trêve internationale, La Joya n’était pas en pleine possession de ses moyens. Mais, les 20 minutes qu’il a jouées lors de cette partie et les entrainements effectués depuis lui ont permis de recouvrir sa forme. C’est ce qu’a assuré Andrea Pirlo, ce lundi.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des Champions contre le Ferencvaros, le technicien bianconero a confié : "Paulo se sent mieux et il est prêt, il s'est entraîné continuellement ces derniers jours. Demain, nous verrons s'il faut le lancer dès le départ ou comme remplaçant."

Les places sont chères au sein de l’attaque turinoise cette saison, avec la présence notamment de Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata, deux joueurs qui sont en pleine bourre qui plus est. Dybala peut-il évoluer à leurs côtés avec un schéma à trois attaquants ? La réponse de l’entraineur : "Nous réfléchissons à différentes solutions d'attaque. Nous allons essayer de jouer avec ces 3 joueurs tous ensemble, mais avant nous devons trouver le bon équilibre."

Cette saison, en sept matches joués, Dybala n’a marqué qu’un seul but avec la Juve (et zéro passe décisive). Il est bien loin de son niveau de la campagne écoulée quand il a mis 17 buts et 9 assists en 46 rencontres.