La Juve espère vendre pour 140 millions d'euros

Andrea Pirlo collabore avec sa direction sportive pour alléger son effectif avant de pouvoir penser à d'eventuels renforts, même si l'arrivée d'Arthur est déjà confirmée.

Selon 'AS', la Juventus planifie une 'opération vente' qui leur rapporterait environ 140 millions d'euros ; un calcul effectué sur la base de six joueurs mis en vente.

La source citée affirme que parmi ces joueurs, ceux qui rapporteraient le plus sont Douglas Costa et Federico Bernardeschi. Pour le premier, le club de la 'Vieille Dame' espère obtenir 40 millions d'euros, tandis que 30 millions d'euros suffiraient pour l'ex-joueur de la Fiorentina.

Le défenseur central Daniele Rugani et le gardien de but Mattia Perin sont estimés à 25 millions d'euros chacun. Enfin, 10 millions d'euros chacun pour Higuain et Mattia de Sciglio satisferaient la Juventus.

De plus, Sami Khedira pourrait aussi quitter le navire 'bianconero'. Toutefois, ce dernier partirait libre comme cela a été le cas pour Blaise Matuidi, ce qui soulagerait seulement la masse salariale.