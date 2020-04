Pirlo Ã©voque son avenir en tant qu'entraÃ®neur

Le Trilli Campanellino a parlé sur Instagram sur son avenir et comment il l'imagine.

Et il a déjà précisé que ce qu'il cherchait, c'était de nouveaux défis, d'entraîner une équipe d'élite "Je suis plus orienté vers une première équipe que vers les séctions inférieures. Je pense que j'ai besoin d'un objectif concret à atteindre, j'ai besoin de ressentir l'adrénaline du football, de la victoire et de la défaite, de la responsabilité."

Néanmoins, Pirlo s'attend à des débuts compliqués: "Je pense qu'entraîner les jeunes du centre de formation ça ne me plaît pas, je préfère entraîner les plus grands."