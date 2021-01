"Pirlo ? Je lui ai mis plus de claques que son père"

Gennaro Gattuso et Andrea Pirlo ont passé de belles années ensemble sous les couleurs de l'AC Milan dans les années 2000, mais ne seront pas dans le même camp mercredi soir.

Aujourd'hui, l'un est sur le banc du Napoli, l'autre sur celui de la Juventus Turin. Les deux entraîneurs se retrouveront mercredi soir à l'occasion de la Supercoupe d'Italie.

Une finale qui, selon Gattuso, n'aura rien à voir avec celle de la Coupe d'Italie en juin dernier, alors que Sarri occupait toujours le banc de la Juventus, qui s'était finalement inclinée face aux Napolitains.

"Nous devrons nous donner à 200% demain. La Juventus mérite le plus grand respect. (...) Les choses ont beaucoup changé en 6 mois. Nous avons une plus grande identité, tout comme quelque chose a changé pour eux aussi. Demain, c’est une autre finale, il n’y a rien d’autre à ajouter. Celui qui gagne aura également un bon regain d’énergie pour le reste de la saison", a déclaré l'entraîneur du Napoli en conférence de presse.

"Je pense qu’eux et nous avons une vision similaire du football, basée sur la possession et le dribble. Pour le reste, je répète que nous avons un grand respect pour la Juventus et que nous essaierons d’exprimer notre football de la meilleure façon possible", a-t-il ajouté sur la rencontre de demain, avant d'évoquer ses retrouvailles avec Andrea Pirlo.

"Andrea Pirlo est un ami et un excellent camarade. (...) On est toujours amis, je lui ai mis plus de claques que son père. (...) Avec lui à mes côtés, j’ai gagné tout ce que je pouvais gagner en équipe nationale et à Milan. Nous avons une excellente relation mais j’espère que demain je le rendrais mécontent. Que le meilleur gagne, mais nous resterons toujours de formidables copains.