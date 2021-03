Pirlo : "Les rumeurs autour de Ronaldo ? C'est normal"

L'élimination de la Juventus en 8es de finale de Ligue des champions a provoqué un séisme en Italie. Depuis, Ronaldo fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un éventuel départ l'été prochain.

Andrea Pirlo, son entraîneur, a voulu calmer le jeu. "C'est normal que Cristiano soit déçu, comme tout le monde", a-t-il déclaré. Il va bien. Il est normal d'avoir des rumeurs. C'est le personnage le plus important du football avec Messi et on parle toujours de lui. Mais rappelons-nous qu'il a toujours été performant ici, qu'il a marqué quelque 90 buts pour la Juventus et qu'il a démontré sa valeur. Ne pas marquer dans un match peut arrive à n'importe qui d'autre, mais on fait plus de tapage à son sujet", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse ce samedi.

Le Portugais a brisé le silence pour la première fois ce samedi depuis l'élimination de son équipe en Ligue des champions.