Pirlo ne regrette pas son choix pour Ronaldo

L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a défendu sa décision de mettre Cristiano Ronaldo au repos après que son équipe ait été tenue en échec à Benevento samedi.

Alvaro Morata a donné l'avantage aux visiteurs à la 21e minute, mais l'équipe locale a rattrapé les champions d'Italie dans les arrêts de jeu de la première mi-temps grâce à Gaetano Letizia. La Juve n'a pas été en mesure d'arracher la victoire en seconde période et reste donc à la cinquième place du classement de la Serie A, et pourrait prendre six points de retard sur l'AC Milan en cas de victoire des Rossoneri contre la Fiorentina dimanche.

Après le match, la décision de Pirlo de mettre Ronaldo au repos a été remise en question, l'entraineur ayant choisi de laisser le joueur de 35 ans souffler, pensant sûrement que le duel face à la bande à Inzaghi serait facile à négocier. Interrogé sur les Portugais, Pirlo a déclaré que son attaquant vedette avait subi une blessure mineure en milieu de semaine mais avait quand même participé à la victoire de la Juve sur Ferencvaros.

La Vieille Dame ronronne à l'extérieur

"Il a eu un léger problème en milieu de semaine et voulait de toute façon jouer en Ligue des champions", a déclaré Pirlo à Sky Italia. "Après la trêve internationale, il était naturel qu'il ait besoin de repos. Ronaldo est une valeur ajoutée, mais il faut essayer de jouer notre jeu même en son absence. Cela arrive quand vous avez beaucoup de joueurs en mission internationale et que vous jouez également en Ligue des champions. Nous ne sommes pas le seul club dans cette situation. "

Les Bianconeri se sont appuyés sur les buts de Ronaldo et Morata cette saison, mais devront se débrouiller sans l'Espagnol pour le derby du week-end prochain contre Torino après que l'ancien merengue ait été expulsé dans le temps d'arrêt samedi. Pirlo a admis que son équipe avait perdu son sang-froid à la fin du match, ce qui pourrait s'avérer coûteux le week-end prochain.

"Nous avons contrôlé la première mi-temps, avons eu des chances de tuer le match, mais nous n'avons toujours pas compris comment gérer les différents moments du match, a déclaré Pirlo. Nous aurions dû contrôler la situation et tenir jusqu'à la pause. Ce n’est pas la première fois que nous concédons juste avant la pause. À la fin, nous sommes devenus un peu chaotiques et avons perdu notre sang-froid, nous n'avons pas réussi à transformer les occasions en buts."