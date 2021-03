Pirlo ne se sent pas menacé après l’élimination contre Porto

Dans une interview au 'Guardian' il y a quelques jours, Gianluigi Buffon avouait que la quête d’une première Ligue des champions avec la Juventus Turin était ce qui le poussait à continuer sa carrière alors qu’il avait dépassé la quarantaine. Le portier italien va devoir faire encore un peu de rab car ce n’est pas encore cette saison que la Vieille Dame sera sur le toit de l’Europe.

Battue à l’aller (2-1) par Porto, la Juve avait pourtant son destin entre les mains avec ce but marqué à l’extérieur. Quand, en plus, Cristiano Ronaldo fait partie de l’effectif, on se dit que la défaite au Portugal n’était qu’une simple sortie de route. Il n’en a rien été et malgré la victoire en prolongations (3-2), le club italien est éliminé pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale de la C1.

"C’est bien évidemment beaucoup mieux de gagner la coupe que de sortir ce soir, mais il y a des matchs et des moments dans la vie d'un entraîneur où les défaites arrivent aussi, pour moi c'est la première fois (qu'il est éliminé en Ligue des champions), a déclaré Pirlo sur 'Sky Sport'. C’est mauvais mais il faut retrousser nos manches, nous avons beaucoup de matchs devant nous, nous avons des jeunes qui grandissent, qui font de leur mieux, mais il y a des soirs où ça ne passe pas".

"Mon avenir ? Je ne sais pas si l'élimination de la Ligue des champions avait été fatale à Sarri, le projet qui m'impliquait est plus large et à réaliser sur quelques années, a-t-il rappelé. Maintenant, n'ayant plus la Ligue des champions, nous pourrons travailler chaque jour sur de nombreux aspects que nous avons dû négliger et pour moi, ce sera un grand test de pouvoir à nouveau aider."