Pirlo prend le Real comme exemple à ne pas suivre

La Juventus affronte la SPAL en Coupe d'Italie à domicile et dans un match où la Vieille Dame ne devrait avoir aucun problème pour s'assurer une place en demi-finale.

Cependant, Andrea Pirlo se méfie de l'irrégularité dont son équipe a fait preuve jusqu'à présent cette saison. En conférence de presse d'avant-match, Pirlo a mis en garde ses hommes et a parlé du Real Madrid et du Bayern pour motiver ses troupes.

"À l'étranger, le Bayern Munich a été éliminé par une équipe d'une division inférieure et le Real Madrid... la même chose", a expliqué Pirlo, avant de passer aux choses sérieuses : "Nous devons être prudents, l'objectif principal est de passer, rien d'autre."

En face, il y aura la SPAL, club de deuxième division certes, mais ils étaient en Serie A il y a seulement quelques mois. "C'est une équipe qui aime jouer", a-t-il déclaré, tout en rappelant qu'elle avait éliminé Sassuolo au tour précédent.

Malgré les craintes et le respect, Pirlo devrait faire tourner et donner du temps de jeu aux jeunes qui devraient diriger la Juve à l'avenir. Pour commencer, il donnera du repos à Bentancur et du temps de jeu à De Ligt, guéri de la COVID-19, qui évoluera en défense centrale aux côtés de Demiral.