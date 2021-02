Pirlo : "Ronaldo revient chez lui et il sera encore plus motivé"

La Juventus se déplacera au Estádio do Dragão ce mercredi dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

En conférence de presse ce mardi, Andrea Pirlo a avoué qu'il s'attend à un match plutôt compliqué face à Porto: "C'est un match très difficile, ils défendent très bien, dans un style proche de celui de l'Atletico de Madrid. Ils n'ont pas pris de buts lors des cinq derniers matchs de Ligue des champions. Il faudra donc être en patient, sans forcer nos actions car ils sont très bons en contre. [...] On n'est pas inquiet pour la suite. La Ligue des champions est un objectif, il faut y croire, on est une équipe qui peut aller jusqu'au bout", a indiqué le coach des Bianconeri.

Andrea Pirlo sait qu'il pourra compter sur un atout de taille face aux Dragons et qui plus est de retour dans son pays natal : "Ronaldo revient chez lui et il sera encore plus motivé pour marquer. Il va vouloir montrer encore une fois qui est Cristiano Ronaldo."