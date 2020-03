Pjanic Ã  Chelsea, Jorginho Ã  la Juve ?

L'amour de Maurizio Sarri pour Jorginho n'est plus à démontrer. L'Italien avait fait venir son compatriote à Chelsea, en provenance de Naples, et pourrait de nouveau recruter le milieu de terrain de Chelsea.

Et selon le média anglais 'The Sun', la Juve pourrait offrir dans le deal les services de l'ancien Lyonnais Miralem Pjanic, d'un an l'ainé de l'Italien.

Si les deux clubs ne sont pas fermés au départ de leur joueur, le 'Corriere dello Sport' affirme que la Juventus chercherait à se séparer du Bosnien, sous contrat jusqu'en 2023 avec la Vieille Dame.

Un départ de Jorginho à la Juventus serait en revanche vu comme une trahison de la part de l'Italien, lui qui a longtemps évolué à Naples.