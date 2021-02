Pjanic et Dest de retour, Braithwaite rechute

Deux bonnes nouvelles et une mauvaise pour Ronald Koeman à l'approche du match de championnat contre Alavés. Les deux points positifs concernent Pjanic et Dest. Après avoir manqué la demi-finale de Coupe du roi contre Séville, ils sont de retour dans le groupe. La mauvaise concerne Braithwaite : il a rechuté à cause de l'élongation de sa jambe droite.

L'attaquant n'était pas non plus dans le groupe pour affronter les Andalous. Tout semblait indiquer qu'il reviendrait sur la liste des joueurs disponibles pour le match de championnat contre Alavés, puisqu'il s'est entraîné normalement le jeudi 11, mais le vendredi 12, il n'était pas sur le terrain avec ses coéquipiers.

Le Barça lui-même l'a montré sur ses réseaux sociaux, en partageant une vidéo en direct de la séance d'entraînement. On pouvait voir l'équipe blaugrana faire divers exercices physiques, ainsi que toucher le ballon. Le schéma de la journée était le même que celui de l'entraîneur néerlandais.

La raison pour laquelle Pjanic et Dest ont été précédemment mis sur la touche était, dans le cas de l'ancien de la Juventus, un coup au pied gauche et, dans le cas de l'Américain, une gêne musculaire à la jambe droite. Rien de grave et ils sont déjà remis sur pied : Koeman peut les aligner contre Alavés.