Pjanic, un Merengue au Barça ?

Plus les jours passent, plus Miralem Pjanic est proche du FC Barcelone, club qu'il rejoindrait cet été lors du mercato estival. La Juventus et le Barça sont en effet proches d'un accord.

Mais avant sa possible arrivée en Catalogne, le joueur de la Vieille Dame aurait peut-être bien pu porter le maillot de l'éternel rival du Barça.

En effet, Pjanic n'a jamais caché être un véritable admirateur de l'entraîneur français, Zinédine Zidane. Mais ce n'est pas tout. Le milieu Bosniaque avait confié qu'il aimerait un jour jouer au Bernabéu.

"Quand j'étais petit, j'ai décidé de devenir footballeur grâce à lui. C'est le meilleur que j'ai vu jouer dans ma vie", a-t-il déclaré au sujet de Zizou avant de faire référence au Real Madrid de 2013. "Qui ne rêvait pas de jouer avec eux ? C'est l'équipe de mon enfance".