Place au champion

Le Real Madrid commence une saison lors de laquelle son principal objectif en championnat sera de défendre et conserver son titre de champion de la Liga espagnole.

Si la Liga a repris du service depuis huit jours déjà, le Real Madrid a eu le droit à une semaine de repos supplémentaire, lui qui avait participé à la Ligue des champions en août dernier.

Le champion d'Espagne en titre lance donc sa saison ce dimanche soir sur la pelouse de la Reale Arena pour affronter la Real Sociedad et espère pouvoir débuter avec une première victoire.

Le Real Madrid aura besoin de régularité pour tenter de conserver son titre et pour se battre avec notamment un FC Barcelone remonté et prêt à tout pour remettre la main sur le trophée national.

Si la présaison n'a pas été aussi longue qu'à son habitude pour les Merengue, Zidane a déjà annoncé la couleur pour la saison en conférence de presse : "Nous nous sommes bien préparé et nous avons envie de gagner la Liga et de défendre notre titre."

Les Merengue n'ont plus perdu leur premier match de la saison de championnat depuis 11 ans maintenant (8 victoires et 3 matchs nuls), et n'a pas l'intention de modifier les traditions cette année.