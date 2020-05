Pléa et Thuram font le bonheur de Gladbach en sept minutes

Après Dortmund, Schalke et Leipzig, c'est le Borussia Monchenglabach qui s'illustrait ce samedi à l'occasion de la reprise de la Bundesliga et affrontait l'Eintracht sur la pelouse de Francfort.

Et les joueurs de Gladbach n'ont pas attendu longtemps avant d'ouvrir le score. C'est l'international français Alassane Pléa qui a ouvert le score à Francfort après... 40 secondes de jeu.

Mais ce n'est pas fini. Car six minutes plus tard, c'est un autre Français qui double la mise pour Monchengladbach. Bensebaini trouve Marcus Thuram dans la surface et le Français envoie le ballon au fond des filets.

L'international espoir français n'avait d'ailleurs plus marqué de but en Bundesliga depuis le mois de décembre dernier, et a trouvé une jolie manière de mettre fin à sa pénurie.

Une bonne reprise au goût de Ligue 1 en Allemagne qui permettait au Borussia de mener 0-2 à l'extérieur après moins de dix minutes de jeu.