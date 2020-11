Plus de peur que de mal pour De Gea ?

33e minute de jeu aujourd'hui au St Mary's Stadium, minute à laquelle James Ward-prowse célèbre son but sur coup-franc alors que dans le même temps, David De Gea se relève, douleur à la jambe après être retombé sur son poteau gauche.

Sorti à la mi-temps sur les conseils des médecins du club, le gardien espagnol est incertain pour affronter le Paris Saint-Germain mercredi prochain (21h).

Toutefois, les déclarations de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, étaient plutôt rassurantes à l'issue de la rencontre.

"C'est un coup au-dessus du genou donc on espère qu'il sera disponible pour mercredi, mais on ne sait pas, a réagi le manager mancunien. On fera des examens demain mais Dean est entré et a paru très sûr de lui."